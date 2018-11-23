23 Kasım 2018, 20:37
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MKE Ankaragücü Taraftarlarından, Türkiye Futbol Federasyonuna Protesto

MKE Ankaragücü taraftarları, Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş ile oynayacakları maçın Kayseri'ye alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu protesto etti.

MKE Ankaragücü taraftarları, Beşiktaş maçının Kayseri'ye alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu protesto etti. Sarı-lacivertli ekibin taraftarları, TFF'nin Ankara'daki binasının önünde toplanarak, alınan karara tepki gösterdi.

Ankaragücü Yaşasın Birlik Platformu Sözcüsü Cem Üner, burada yaptığı açıklamada, maça 29 saat kala alınan kararın "yüz karası" olduğunu belirterek, "Biz skor taraftarı değiliz. Bizi 5-0 yensinler, önemli değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Bu bir sürgündür." ifadelerini kullandı.

"ANKARAGÜCÜ KİMSENİN OYUNCAĞI DEĞİLDİR"

MKE Ankaragücü taraftarları olarak kimseyle husumetleri bulunmadığına dikkati çeken Üner, sözlerini şöyle tamamladı: "Haksızlığın karşısında 1-2 kelime söylemek için toplandık. 6 yıldır Ankaragücü için mücadele veren insanlarız. Ligde 6 maç oynadığımız Osmanlı Stadı'ndan, Beşiktaş maçı alınarak Kayseri'ye veriliyor. Madem öyle, bu karar cuma günü mü alınır. Müsabaka yarın saat 19.00'da. Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir sistem. Ankaragücü kimsenin oyuncağı değildir. Ankaragücü 110 yıllık tarihe sahip bir kulüptür."

TFF VE BEŞİKTAŞ ALEYHİNE TEZAHÜRATLARDA BULUNDULAR

Sarı-lacivertli taraftarlar, basın açıklamasının ardından Beşiktaş ve TFF aleyhine tezahürat yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu,MKE Ankaragücü,Ankaragücü
23 Kasım 2018 Cuma 20:37



YORUMLAR (4)
AVCI: Futbol magandası bunlar. Haftalardır etmedikleri hakaret küfür kalmadı, bilet fiyatlarını 1 tl yapıp beşiktaş kulubünü be taraftarları tahrik etmeye çalıştılar fakat herşey tersine döndü. Pislik yapamayacakları için bu sitemleri. İyi olmuş. Stada gidenlerin amacı sadece futbol izlemek olsun.
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ZİNDAN35 : Kimse kusura bakmasın saha sahaa deil patatez tarlası niye bjk li futbolcular sakatlansın ank gucunun degeri 15..20 beşiktaşın 120 avro madem sahanıza sahip cikip yapaniyosunuz maci da baska sehire verdilermide ağlamıcaksın sucu kendinizde arayın....1 tl reklamınız elinizde patladı vah vah vahh
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KSSPOR: Siz canınızı sıkmayın kayseride sizin gardaslariniz var kayseri sizin eviniz sayılır başımızın üstünde yeriniz var
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ASİYE: HAKLILAR. HERKESİN OYNADIĞI SAHADA BJK OYNAYINCA AYAKLARI MI İNCİNİYORMUŞ HANIM EVLATLARININ?
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