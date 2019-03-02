Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı

Afyonkarahisar
'da otomobilin MKE Ankaragücü
taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa
ilçesine bağlı Akören
beldesinin çıkışında, Antalya
'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı.
Midibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
MKE Ankaragücü, Güncel
Kaynak: AA