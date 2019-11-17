MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti. Spor Kaynak: AA
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Aerobik koşuyla idmana başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra dinamik ve koordinatif ısınma idmanı gerçekleştirdi.
Başkent ekibi oyuncuları antrenmanın ana bölümünde istasyon çalışması yaptı.
MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.