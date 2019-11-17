MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Aerobik koşuyla idmana başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra dinamik ve koordinatif ısınma idmanı gerçekleştirdi.

Başkent ekibi oyuncuları antrenmanın ana bölümünde istasyon çalışması yaptı.

MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA