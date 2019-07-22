Haberler» Güncel» Haber

MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile anlaştı.

22.07.2019 18:50 MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın Ayhan, "Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan, Ankaragücü, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:01   Minibüs hırsızı suçüstü yakalandı
19:01   Denizde cesedi bulundu
19:00   Salça kazanına düşen çocuğa ambulans helikopterli sevk
19:00   Baraj kapakları açılınca iş makinesi sular altında kaldı
18:59   ABD'li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"
18:59   Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik
18:58   Çanakkale'de 11 mülteci yakalandı