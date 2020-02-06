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MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

06.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:44MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Antrenmana, Kasımpaşa karşılaşmasında omzundan sakatlanan kaleci Korcan Çelikay katılmadı.
Sarı-lacivertli takımda Ricardo Faty, sarı kart cezası yüzünden yarınki maçta forma giyemeyecek.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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