Haberler » Spor » MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor - Spor

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu olarak transfer yasağını kaldırmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

03.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:32 MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu olarak transfer yasağını kaldırmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.
Başkan Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent kulübünün gündemini yıllarca meşgul edecek ve sürekli önüne problem olarak gelebilecek dosyaları çözmeye çalıştıklarını belirterek, "3 puan silme cezasına sebep olabilecek 5 dosyadan 4'ünü çözdük. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnanın çok zor dosyalarla uğraşıyoruz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak dosyaları çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Transfer yasağını kaldırmak için yönetimin büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Fatih Mert, "Yasağı kaldırabilmek için çözmemiz gereken bir dosya kaldı. Gelecek adına ümitliyim. Çözdüğümüz dosyalarla Ankaragücü'nün geleceği kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:12   MHK Başkanı Zekeriya Alp'ın açıklamaları (5) - Spor
14:07   Isparta 32 Spor'un Antalya Kampı başladı - Spor
14:06   Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Artem Kravets'i göndermem" - Spor
14:06   Göztepe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Manuel da Costa... - Spor
14:03   Sivasspor'un kampı yarın başlıyor - Spor
13:50   Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Spor
13:36   Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla Ali Koç'a teşekkür etti - Spor
12:16   Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı - Spor
12:00   MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik - Spor
11:35   Şenol Güneş'ten Merih Demiral itirafı: Beşiktaş'a almak istedim - Spor
3.01.2020 14:14:49