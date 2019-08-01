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MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

MKE Ankaragücü'nde, 30 Temmuz'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

01.08.2019 17:20 MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
MKE Ankaragücü'nde, 30 Temmuz'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ankaragücü Beştepe Tesislerinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı sonucunda yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;

Başkan: Mehmet Yiğiner

Başkan Vekili: Metin Akyüz (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu)

Başkan Yardımcısı: Levent Yılmaz

Başkan Yardımcısı: Tuncay Doğan

Genel Sekreter: Muhammer Kılıç

Genel Sayman: Hasan Bilgili

Basın Sözcüsü: Ali Güven

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin

Amatör Branşlar Sorumlusu: Şükrü Orhan - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

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