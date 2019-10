MKE Silah Fabrikasındaki silah üretimi 3 yılda 2.5 katına çıktı

Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yerli silah üreterek ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artırarak 2018 yılında 45 bin olan silah üretim sayısını 2019 yılında hedef olarak 66 bin silaha çıkardı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 48 binini üreterek sevkiyatları tamamladı. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikasının 1935 yılında kurulduğunu ve 85 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinin ağır silah ihtiyacını karşıladığını anlatan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, "Bu vazifeyi bir hakkın ifa etmekte. Bundan sonraki süreçte de bu vazifeyi görmeye devam edecek. Fabrikamız 1940'lı yıllarda Vartay tipi tabanca üreterek sürece başlamış. 1970'lerde yoğun miktarda G-3 üretimi yapmış, 1974 yılından itibaren MG-3 dediğimiz makineli tüfek üretimini yapmış. 1986 yılından itibaren MP-5 ismini verdiğimiz makineli tabanca üretimimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 2000 yılında HK33e ismini verdiğimiz 5.56 mm kalibreli piyade tüfeğini üretmeye başladık. Üretim aşamasındaki bu süreçte, 2004 yılında kendimize ait milli silahlarımızın tasarım çalışmalarına başladık. Bizim ilk göz ağrımız BORA-12 (keskin nişancı tüfeği) 2004 - 2009 yılları arasında yaklaşık 5 sene tasarım süreci yaşadık. Sonraki yıllarda peyderpey yıllık 200 ile 600 adet üretim miktarıyla Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin civarında teslimat yaptık" ifadelerini kullandı.

"KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞIMIZA TESLİM EDİLMEK ÜZERE 33 BİN ADET MPT-76 SİPARİŞİ DAHA ALDIK"

Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın tasarım çalışmalarının 2009 yılında başladığını ve yaklaşık 6 yıl sürdüğünü vurgulayan Gümüş, "2015-2016 yıllarında tasarım tamamlandı. 2017 yılından itibaren seri imalata geçtik. MPT-76 olarak şu ana kadar bizden ilk sözleşmede istenen 23 bin adet silahı teslim ettik. İlk kafileyi bitirdikten sonra, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmek üzere 33 bin adet silah siparişi daha aldık Savunma Sanayi Başkanlığından ve 33 bin adetlik üretimin geçtiğimiz haftalarda ilk 4 bin 500 adetlik bölümünün üretimi ve testlerini bitirerek teslimatını gerçekleştirdik. Sonraki süreçlerde de her teslimat 4 bin 500, 5 bin olmak üzere geriye kalan silahların üretimine devam ediyoruz. Şu anda ikinci 4 bin 500'lük kafilenin üretimi devam ediyor. Bunu da Ekim ayı içerisinde muayene heyeti için hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

"52 BİN ADET OLAN MPT-55 SİPARİŞLERİNİN 44 BİNİ TESLİM EDİLDİ, 8 BİN ADET İSE HAZIR DURUMDA"

Milli Piyade Tüfeği MPT-55'in tasarım çalışmalarının 2016-2017 yılları arasında yaklaşık 1.5 yıl sürdüğünü ve 2018-2019 yılları arasında seri üretime geçildiğini ifade eden Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, "Seri üretime geçildikten sonra 1.5 yıllık süre içerisinde toplam 52 bin adet sipariş aldık. Aldığımız siparişin şu anda 44 bininin teslimatını gerçekleştirdik. Geriye kalan 8 bin adetlik miktarında üretimi bitmiş durumda, silahlarımız ranzalarda hazır bekliyor. Muayene heyetleri oluşup gelecek, muayeneler bittikten sonra da teslimatları bitireceğiz" dedi.

FABRİKADAKİ SİLAH ÜRETİMİ 3 YILDA 2.5 KATINA ÇIKTI

Fabrikadaki silah üretimleri devam ettikçe tecrübelerinin arttığından ve daha da hızlandıklarından bahseden Ali Gümüş, "Bizim kurulu kapasitemiz son 3 yıla kadar yılda 20-25 bin silah üretimiyken, 2018 yılında 58 bin silah ürettik. 2019 yılında 66 bin silah üretimini hedefimize koyduk. Şu ana kadar da 46-47 bin civarında silah ürettik bu yıl içerisinde, seri imalatın miktarı arttıkça bizde hızlanıyoruz. Bu süreçte, hem fabrika imkanlarımızı kullanıyoruz hem alt yüklenici portföyümüzü artırdık. Onlarında üretim süreçlerini çok sıkı takip ediyoruz. Hem fabrikamızda hem alt yüklenici süreçlerin takibiyle bu sayıyı şu anki rakamlara getirdik. Bundan sonra da siparişler devam ettikçe, biz bu rakamların altına düşmeden üretimimize devam edeceğimizi iddia ediyoruz ve siparişlerin atmasını bekliyoruz. 2020 yılının ortalarına kadar 33 bin adet MPT-76 silahın üretimi ve teslimatı devam edecek. Ama sonraki süreçlerde yeni gelen siparişlere göre yeni teslimatlarımız olacak" şeklinde konuştu.

"1986'DAN BUGÜNE 150 BİNİN ÜZERİNDE MP-5 ÜRETTİK"

Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikasında üretilen MP-5 silahlara değinen Fabrika Müdür Vekili Gümüş, "MP-5'in üretimi 1986 yılından itibaren devam ediyor. Bu süreçte 150 binin üzerinde MP-5 aile grubundan silah ürettik. MP-5'i kendi iç piyasamıza gerek Jandarma Genel Komutanlığımıza gerek Emniyet Genel Müdürlüğümüz ağırlıklı olarak teslimatımızı yaptık. Yurt dışında daha çok sürümü olan bir silah MP-5 grubu, Ukrayna, Belarus, Vietnam, Malezya, Endonezya'dan tutun Avrupa'da Almanya, Amerika dahil MP-5'lerin sivil versiyonu şeklinde yarı otomatik şekilde sattığımız yerler var. Tam otomatik sattığımız yerler var. Bu bahsettiğim ülkeler ve bunun yanında birçok ülkelere 300-500 adet, Amerika'ya 3 bin adet sattığımız dönemler oldu. MP-5 grubu olarak bu tarzdaki ihracatımız devam ediyor" ifadelerini aktardı.

MPT-76'NIN KESKİN NİŞANCI VERSİYONU KNT-76 ORDU'NUN YENİ GÖZ BEBEĞİ

Milli silahlarımız arasında olan MPT-76'nın Keskin Nişancı Versiyonu olan KNT-76 silahın özelliklerini aktaran Gümüş, "Silahımızın, şu anda 619 adet üretimi yapılıp Kara Kuvvetlerine teslim edilmiş bir silah, bunun yanında en son sipariş olarak 393 adet silahında üretimini bitirdik. Önümüzdeki hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından silah muayenesi için gelecekler. Hazırlanan silahları da teslim ettikten sonra toplamda binin üzerinde KNT-76'yı sevk etmiş olacağız. KNT-76, MPT-76'nın keskin nişancı versiyonu, çoğu özellikleri birbirine yakın sadece menzil olarak MPT-76 600 metreye kadar etkiliyken, KNT-76'nın 800 metreye kadar etkili menzili var" ifadelerini kullandı.

Yakın süreçte silahlı kuvvetleri personeliyle buluşmak için Güneydoğu'ya bir teknik ekip gittiğini söyleyen Gümüş, "Personelin sıkıntısı var mı, eksikleri var mı ' Ne tür ihtiyaçları var. Silahla ilgili verilebilecek eğitim var mı ' Arıza durumu varsa yerinde müdahale maksatlı, oradan yapılan geri dönüşte silahın hiçbir şekilde sıkıntısının olmadığını, silahtan çok memnun olduklarını ifade etti arkadaşlar, sadece bazı aksesuar gruplarında daha çok gelişmeye yönelik talepler oldu. Onların üzerine de eğileceğiz" dedi.

"HİÇBİR SİLAH, ATIŞ TESTİNDEN GEÇMEDEN FABRİKA DIŞINA ÇIKAMAZ"

Silahların üretim aşaması hakkında bilgiler veren ve bir silahta 300'ün üzerinde parça olduğunu vurgulayan Ali Gümüş, şunları kaydetti:

"Gerek yurt içi gerek yurt dışından malzemeleri dışarıdan aldıktan sonra bütün parçaları burada kendimiz üretebilme kabiliyetimiz var. Ama üretimin yoğunluğundan dolayı alt yüklenici kullanarak da üretim yaptırıyoruz. Gelen malzeme kalite kontrol testinden geçtikten sonra, üretimde parça bazında üretimler yapılır. Alt yükleniciye yaptırdığımız parçaları, malzemesini biz veriyorsak malzeme yollayıp alırız parçayı, eğer kendileri malzeme kullanıyorsa, kendileri malzeme kullanarak üretip bize yollarlar. Dışarıdan gelen parçalarda, içeride üretilen parçalarda gerek ara muayene gerek son muayene ile kalite kontrol testlerine ve mastar muayenelerine tabi tutulur. Bir silahın yaklaşık 300'ün üzerinde parçası var. Bu parçaların üretimi tamamlandıktan sonra üretimi olur. Bazı parçalar ısılı işlemle sertleştirilir. Tüm bunlar yapıldıktan sonra her operasyonun arkasına ya da ara muayene veya son muayene diyebileceğimiz mastar kontrol süreçleri yaşanır. Uygunluğuna karar verilen parçalar montaja alınarak birleştirilir. Montajı biten silahlar da montaj muayene testleri olur. Burada da fiziksel ve fonksiyonel kontroller yapılır. Silah bunlardan da geçtikten sonra poligon safhası başlar. Silahların tamamı atış testlerine tabi tutulur. Hiçbir silah atış testinden geçmeden fabrika dışına çıkamaz. Her bir silahla 100-150 arasında atış yapılır. Silahların hem yüksek basınca dayanıklılık testi yapılmış olur hem fonksiyonel olarak atışlarda sorun var mı ona bakmış oluruz, hem de 'dakikada ki atım sayısı kriterlere uyuyor mu' diye test etmiş oluruz. Sorun olan silahlar tekrar elden geçirilir bu kriterlere uygun hale getirilir ve ambarlara konulur."

PLATFORMÜSTÜ MAKİNE TÜFEKLERİN (PMT-76) TESTLERİ BİTTİKTEN SONRA SERİ ÜRETİM BAŞLAYACAK

Tasarımı tamamlanan Platformüstü Makineli Tüfek PMT-76 projesinin prototip üretiminin ardından teste tabi tutulacağını aktaran Gümüş, "Bu silahımız araç üzerine monte edilerek kullanılacak bir silah, yaklaşık 3 senelik bir tasarım süreci yaşadık. Şu anda da 4 adet prototip silahımızı hazırladık. Bunlarla 15 civarında testten geçtik ve silahımız bizim nazarımızda kalifiye edilmiş duruma geldi. Ama bundan sonra ki safhada da Eylül ayı sonuna kadar 6 - 10 arasında prototip silahın üretimini bitireceğiz. Bu silahlarla da tekrardan 35 civarında kalifikasyon testine gireceğiz. Bu testleri yaparken de gerek kullanıcı gerekse Savunma Sanayi Başkanlığına (SSB) bağlı ilgili birimler burada olacak, testler beraber yapılacak. Kalifikasyon bittikten sonra, SSB tarafından kullanıcılara verilmek üzere sipariş verilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

(Mevlüt Hasgül - Cem Geçim - Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İHA