Mkek'den Güvenlik Güçlerine Silah Sevkiyatı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK) Kırıkkale
Silah Fabrikası'ndan, tamamen yerli üretim 1500 adet MPT-55'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.
Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, AA muhabirine, tamamen yerli üretim olan MPT-55 model 1500 adet tüfeği Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmek üzere yola çıkardıklarını söyledi.
Silah fabrikasında çalışmaların tüm hızıyla davam ettiğini aktaran Ocakcıoğlu, önümüzdeki süreçte de yerli silahların sevkiyatının süreceğini kaydetti.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
29 Kasım 2018 Perşembe 16:12