Haberler » Güncel » MKEK Genel Müdürü Akdere, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

MKEK Genel Müdürü Akdere, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:44 MKEK Genel Müdürü Akdere, AA'nın
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akdere, , yaşam ve kategorisinde seçim yaptı.

Akdere, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " 'da Kandil Akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı karelerini seçti.
Birbirinden değerli fotoğrafların hepsinin arkasında çok ciddi mesajların olduğunu dile getiren Akdere, şunları söyledi:
"Bütün kategorilerdeki fotoğraflar çok ciddi mesajlar veriyor. kategorisindeki kare bütün dünyaya verdiğimiz selamı anlatıyor. Yaşam kategorisinde Çamlıca Camisi birliğimizi ve bütünlüğümüzü gösteriyor ve artık dünyada bir simge olması önemli. Burada şanlı bayrağımızı görüyor olmamız çok önemli. Biz her türlü fikrimizle Türkiye'yiz, bir bütünüz. Haber kategorisinde de değerli Mehmetçiğimizi seçtik. Hani negatif konuşuyorlar ya! Onlar Türk askerini ve milletini tanımıyorlar. Fotoğrafta Mehmetçiğimiz şefkatin, birlik ve beraberliğin ne olduğunu gösteriyor."

Mustafa Yalçın, Çamlıca, Akdere, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24   Erzurum 12 yılda 3 bin 198 hasta kurtardılar - Haber
14:24   78 yaşındaki alzaymır hastasından 24 gündür haber alınamıyor - Haber
14:24   Giresun'da hakkında yakalama kararı olan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Haber
14:23   Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara'da buluştu - Haber
14:19   Başdeğirmen'den zabıtaya: "Amacımız vatandaşımızı kırmak değil, diyalogla bu havayı teneffüs... - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:24:48