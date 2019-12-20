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MKEK Genel Müdürü Akdere, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:47
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akdere, , yaşam ve kategorisinde seçim yaptı.
Akdere, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " 'da Kandil Akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı karelerini seçti.
Birbirinden değerli fotoğrafların hepsinin arkasında çok ciddi mesajların olduğunu dile getiren Akdere, şunları söyledi:
"Bütün kategorilerdeki fotoğraflar çok ciddi mesajlar veriyor. kategorisindeki kare bütün dünyaya verdiğimiz selamı anlatıyor. Yaşam kategorisinde Çamlıca Camisi birliğimizi ve bütünlüğümüzü gösteriyor ve artık dünyada bir simge olması önemli. Burada şanlı bayrağımızı görüyor olmamız çok önemli. Biz her türlü fikrimizle Türkiye'yiz, bir bütünüz. Haber kategorisinde de değerli Mehmetçiğimizi seçtik. Hani negatif konuşuyorlar ya! Onlar Türk askerini ve milletini tanımıyorlar. Fotoğrafta Mehmetçiğimiz şefkatin, birlik ve beraberliğin ne olduğunu gösteriyor."
MKEK Genel Müdürü Akdere, AA'nın

Mustafa Yalçın, Çamlıca, Akdere, Güncel

Kaynak: AA


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