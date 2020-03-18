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MKK'dan şirketlere elektronik ortamda toplantı desteği

Merkezi Kayıt Kuruluşu, şirketlere genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunuyor.

18.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:22
MKK'dan şirketlere elektronik ortamda toplantı desteği
Merkezi Kayıt Kuruluşu, şirketlere genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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