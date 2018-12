Mkü Rektörü Kaya, Aa'nın Fotoğraf Oylamasına Katıldı

14 Aralık 2018 Cuma 13:42



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı.AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında makamında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Kaya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.Kaya, "Haber" kategorisindeki 18 fotoğraftan Haber" kategorisinde "Direnişe engel yok" başlıklı Ali Jadallah'ın fotoğrafına, "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün fotoğraflarından birisi olan "Pehlivanlar" fotoğrafından yana kullandı."Fotoğrafların her biri ayrı bir değer"Kaya, oylama için sunulan fotoğrafların güzel ve farklı anlamlar içermekte olduğunu belirtti.Fotoğrafların her birinin ayrı bir değer olduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi:"Fotoğrafların her biri ayrı bir değer. Fotoğrafları seçmek hakikaten çok zor oldu. Bu fotoğraflar inşallah gelecek yıllarda da tüm topluma aks edilmesi lazım. Her fotoğrafta bir mesaj vardır. Bu mesajlara da toplum daha duyarlı olacaktır. Özellikle Filistin'e, Yemen'e ve Suriye olayları açısından da duyarlı olacağını düşünüyorum."Rektör Kaya, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında çok büyük katkıları olduğunu belirterek, tüm çalışanlarına da başarılar diledi.