05 Aralık 2018, 23:09
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Mladost Zagreb - Galatasaray: 0-3

Mladost Zagreb - Galatasaray: 0-3

SALON: Dom Odbojke Bojan StranicHAKEMLER: Elisabeth Wurtenberger, Monika UjhaziMLADOST ZAGREB: Marelic, Dukic, Prlic, Sedlacek, Mihalj, Krnic, Sarcevic (L) (Sabljak, Nikacevic, Mitrasinovic, Bakonji)GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L) (Muzaffer, Onurcan (L),...



SALON: Dom Odbojke Bojan Stranic

HAKEMLER: Elisabeth Wurtenberger, Monika Ujhazi

MLADOST ZAGREB: Marelic, Dukic, Prlic, Sedlacek, Mihalj, Krnic, Sarcevic (L) (Sabljak, Nikacevic, Mitrasinovic, Bakonji)

GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L) (Muzaffer, Onurcan (L), Özgür, Selim, Ufuk)

SETLER: 17-25, 21-25, 20-25

SÜRE: 66 dakika (20, 24, 22)

2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, 16'lı Finaller Turu'ndaki rövanş maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Mladost Zagreb takımına konuk oldu.

Dom Odbojke Bojan Stranic'te oynanan mücadeleyi 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Galatasaray, CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi. Hırvatistan,Selçuk,Zagreb,Galatasaray
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:09



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