Mladost Zagreb - Galatasaray: 0-3

SALON: Dom Odbojke Bojan Stranic
HAKEMLER: Elisabeth Wurtenberger, Monika Ujhazi
MLADOST ZAGREB: Marelic, Dukic, Prlic, Sedlacek, Mihalj, Krnic, Sarcevic (L) (Sabljak, Nikacevic, Mitrasinovic, Bakonji)
GALATASARAY: Duff, Selçuk
, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L) (Muzaffer, Onurcan (L), Özgür, Selim
, Ufuk)
SETLER: 17-25, 21-25, 20-25
SÜRE: 66 dakika (20, 24, 22)
2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray
, 16'lı Finaller Turu'ndaki rövanş maçında deplasmanda Hırvatistan
'ın Mladost Zagreb
takımına konuk oldu.
Dom Odbojke Bojan Stranic'te oynanan mücadeleyi 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Galatasaray, CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi.
Hırvatistan,Selçuk,Zagreb,Galatasaray
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:09