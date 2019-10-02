Haberler » Güncel » Haber

Mlkp'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİAdana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen MLKP üyesi 2 teröristin otopsi işlemleri Eskişehir...

02.10.2019 16:40Mlkp'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Adana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen MLKP üyesi 2 teröristin otopsi işlemleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tamamlandı. Teröristler Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen (28) cenazeleri, işlemlerinin ardından kente gelen ailelerine teslim edildi. Cenaze aracına konulan cenazeler aileleriyle birlikte şehirden ayrıldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:46 "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
19:46 24 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
19:46 "Seçimlerde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz"
19:43 Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri liste'de çıktı
19:42 Beyoğlu'nda çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı
19:42 Keşan'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
19:42 Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 51 kişi kurtarıldı