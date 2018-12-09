Mls'de Şampiyon Atlanta United

Atlanta
United, final maçında Portland
Timbers'ı 2-0 yenerek Amerikan Birinci Futbol
Ligi'nde (MLS) şampiyon oldu.
Lig şampiyonunun belirlendiği 2018 MLS Kupası final maçı, ABD
'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz
Stadı'nda Atlanta United ile Portland Timbers arasında oynandı.
Portland Timbers'ı 39. dakikada Josef Martinez ve 54. dakikada Franco Escobar'ın attığı gollerle 2-0 mağlup eden Atlanta United, şampiyonluğa ulaştı.
Bir dönem İspanya
ekibi Barcelona
ve Arjantin
Milli Takımı'nı da çalıştıran Arjantinli Gerardo Martino
teknik direktörlüğündeki Atlanta United, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Los Angeles
Galaxy, 1996'dan beri oynanan MLS'de 5 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda bulunuyor.
Portland,Atlanta
09 Aralık 2018 Pazar 11:23