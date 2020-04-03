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MLS'te takım antrenmanları 24 Nisan'a kadar ertelendi

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) takım antrenmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 Nisan'a kadar ertelendi.

03.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:02
MLS'te takım antrenmanları 24 Nisan'a kadar ertelendi
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) takım antrenmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 Nisan'a kadar ertelendi.
MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın sebebiyle daha önce 3 Nisan'a kadar ertelendiği duyurulan takım antrenmanlarının 24 Nisan'a kadar yapılmayacağı belirtildi.
Açıklamada, antrenman tesislerinin sadece tedavi gören futbolcular için açık kalacağı ifade edildi.
Öte yandan MLS'te 2020 sezonu, 1 Mart'ta yapılan maçlarla başlamıştı. Salgın yüzünden 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Futbol, Spor
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Haberler ›› Spor ››MLS'te takım antrenmanları 24 Nisan'a kadar ertelendi - Spor
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