MLS'ten 30 günlük askıya alma kararı
ABD Futbol Ligi (MLS), koronavirüs salgını nedeniyle 30 gün askıya alındı.
12.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:52
ABD Futbol Ligi (MLS), koronavirüs salgını nedeniyle 30 gün askıya alındı.
MLS yönetimi, dünya genelinde yayılan koronavirüs salgını nedeniyle lig erteleme kararı alan ülkeler kervanına katıldı. NBA'nın askıya alma kararını açıklamasının ardından MLS de ligin 30 gün ertelenlediğini duyurdu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Spor
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