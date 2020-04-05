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MMO Antalya Şube'den sağlık çalışanlarına 3 boyutlu destek

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi Korona virüs salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarına 'Tıbbi Kişisel Koruyucu Donanım' desteği sağladı.

05.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:15
MMO Antalya Şube'den sağlık çalışanlarına 3 boyutlu destek
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi Korona virüs salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarına 'Tıbbi Kişisel Koruyucu Donanım' desteği sağladı.

Ülke genelinde, 3 boyutlu yazıcılar ile sağlık çalışanlarına tıbbi yüz siperliği imalatı için yoğun çaba sarf eden ve büyük ses getiren '3 Boyutlu Destek' Kolektif Üretim Hareketi'ne 'Biz de varız' diyerek hammadde desteği sağlayan MMO Antalya Şube aynı zamanda 3 boyutlu yazıcısı olan Antalya ve Isparta 'daki üyeleri ile bu oluşuma katkı sağladı. MMO Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne yol açan Korona virüs tehdidine karşı oda olarak Antalya ve Isparta'daki meslektaşlarıyla birlikte gerekli hassasiyeti göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

"500 civarında siperlik üretildi"

"Sürecin en önemli kahramanları sağlık çalışanlarımızın bu virüsten korunmasına yardımcı olmaya çalıştık" diyen Atmaca, "3 Boyutlu yazıcılar günümüzde otomotiv, medikal, makine parça sektöründe özellikle hızlı örnek ürün çıkarmak için tercih edilen önemli teknolojik makinalar. Üyelerimiz gerek mesleklerinde gerekse hobi amaçlı olarak bu teknolojiyi artık sıklıkla kullanmaktalar. Bu teknoloji ile bilgisayarlarda tasarlanan parçalar, hammaddenin belirli bir sıcaklık ve zaman içinde katman katman eritilmesi ile gerçek nesnelerin imalatında kullanılmakta.Son günlerde virüs salgını ile oluşan kritik süreçte 3 boyutlu yazıcıları ile sağlık çalışanlarına tıbbi yüz siperliği imalatı için emek veren meslektaşlarımız ham madde desteği için odamıza başvurdular ve biz de odamız olarak kendilerine memnuniyetle bu desteği sağladık. Bu projeyi hayata geçiren ve bizlerin bu sürece dahil olmasını sağlayan 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketine ve katkı koyan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Sağlanan hammadde desteği ile meslektaşlarımız tarafından ilk etapta üretilen 500 civarında siperlik hızla sağlık çalışanlarına ulaştırıldı. Ancak şunu bir kez daha önemle belirtmekte fayda var. Unutmamalıyız ki sağlık çalışanlarımıza en büyük desteği sosyal mesafemizi koruyup, kendimizi mümkün olduğunca izole ederek ve virüsten korunarak verebiliriz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Maden Mühendisleri Odası, Isparta, Antalya, Güncel
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