Mnuchin: Trump ve Xi Buluşması Temmuz Ayı Sonunda

– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Temmuz ayı sonunda görüşmelerinin beklendiğini söyledi.Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Mnuchin, 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe getirilen yüzde 25'lik ek gümrük vergileri ile ilgili konuşan Mnuchin, gelecek 45 gün boyunca herhangi bir eyleme geçilmeyeceğini belirtti.Daha önce Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lu Kang, ABD'nin ekl gümrük vergilerinin ABDli tüketicilere zarar vereceğini belirtmişti. - İstanbul