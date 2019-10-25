Mnuchin ve Kusher "Çöldeki Davos" konferansına katılacak

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in, geçen yıl Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle boykot edilen, "Çöldeki Davos" olarak bilinen yatırım konferansına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceği bildirildi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mnuchin ve Kushner, 29-31 Ekim tarihlerinde Riyad'da düzenlenecek olan Çöldeki Davos olarak bilinen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Mnuchin ile Kushner, Suudi Arabistan'ın ardından İsrail'e geçecek ve burada da bir yatırım konferansına katılacak.

İkilinin İsrail'den sonraki durakları ise Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olacak.

Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı, geçen yıl Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle basın kuruluşlarının ve ülkelerin boykotuna uğramıştı.

Kaynak: AA