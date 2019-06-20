20.06.2019 17:49
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Mobese makas atan aracı tespit etti, sürücüye bin lira ceza kesildi

Mobese makas atan aracı tespit etti, sürücüye bin lira ceza kesildi

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda makas atarak kural ihlali yapan otomobil mobese kameralarına yakalandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda makas atarak kural ihlali yapan otomobil mobese kameralarına yakalandı. Adım adım takip edilen otomobil sürücüsüne bin 2 lira trafik cezası kesildi.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hız limitini aşarak seyir halindeki araçlara makas atan beyaz renkli otomobil mobese kameralarına yakalandı. Adım adım takip edilen otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Trafiği tehlikeye atarak makas atmaktan dolayı otomobil sürücüsüne bin 2 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün makas atarak ilerlemesi mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Diyarbakır, 3. Sayfa

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