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Mobil 1 Center'dan yeni hizmet noktası!

Mobil Oil Türk A.

22.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:41Mobil 1 Center'dan yeni hizmet noktası!
Mobil Oil Türk A.Ş., son olarak 'nin 35 ilinde ve KKTC'de faaliyet gösteren Mobil 1 Center yağlama merkezlerine bir yenisini daha ekledi.



Şubat ayı itibariyle hizmet vermeye başlayan Ertan Uçar Garaj – Mobil 1 Center, aynı zamanda 'da yer alan üçüncü Mobil 1 Center oldu. Mobil Oil Türk A.Ş. Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin sayısını 2020 yılı sonuna kadar 85'e çıkarmayı hedefliyor.

15 dakikada ücretsiz servis hizmeti!

Mobil 1 ile avantajlı fiyatlarla hizmet sunulan Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, uzman ekip kontrolünde yapılan yağ değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta kontrolü ücretsiz olarak sunuluyor. Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden süspansiyon sistemine kadar toplamda 10 kritik nokta kontrolü sadece 15 dakikada sağlanıyor. Mobil 1 Center'larla ilgili detaylı bilgilere http://www.mobil1.com.tr/nereden-alabilirim/mobil-1-center/mobil-1-center-bulma-aracI.aspx üzerinden ulaşılabiliyor.


Türkiye, Kıbrıs, Bursa, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Otomobil

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