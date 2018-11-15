Mobil Başkandan 'Ortak Akıl' Vurgusu

15 Kasım 2018 Perşembe 11:30



15 Kasım 2018 Perşembe 11:30

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 'mobil başkan' unvanıyla ilçe halkıyla bir araya gelmeye devam ediyor.Başkan Ali Özkan, Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'ne giderek hem esnafla, hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. İstişare kültürüne önem verdiklerini belirten Özkan, ilçenin daha da gelişip büyümesi adına 7 gün 24 saatçalışmaya devam edeceklerini söyledi. Karacabey'i ilçe halkıyla birlikte 'ortak akılla' yönetmeyi sürdüreceklerini belirten Özkan, ziyarette vatandaşların talep ve beklentilerini de dinledi. Özkan, ilçenin meselelerinin yerinde belirleyip çözüm yollarının bulunması için vatandaşa danıştıklarını kaydetti.Bu tür buluşmaları sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Ali Özkan, kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - BURSA