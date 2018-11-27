Mobil Camiye Tüm Dünyadan Talep Var

27 Kasım 2018 Salı 11:26



27 Kasım 2018 Salı 11:26

Japonya'da kamyondan dönüştürülen 48 m2'lik mobil camiye dünya genelinde 45 ülkeden talep geldi. Aynı anda 50 kişinin ibadet edebildiği cami ilk etapta 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılacak Müslüman sporcuların ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için Japon Yasu Project tarafından geliştirildi. Mobil camiye dünya genelinde çok sayıda satın alma talebi geldiği kaydedildi. Japon yapımı mobil caminin 2022 yılında Katar'da yapılacak Dünya Kupası için de hizmet vermesi bekleniyor. Yirmi beş tonluk bir tırdan dönüştürülen Mobil cami halen Tokyo'nun 40 kilometre yakınında Chiba şehrinde kullanılmaya başlandı. Cami uzaktan kumandayla kuruluyor, duvarları sağa sola açılarak kullanıma açılıyor. Caminin dışında 4 kişinin abdest alacağı bir mekanizma da bulunuyor.(İHA)