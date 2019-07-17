'Mobil'den EFT ve havale yapanlar dikkat! Bankaların büyük bölümü ücret alıyor

Bankacılık sektöründe hangi kanaldan olursa olsun müşteriden ücretin alınmadığı herhangi bir bankacılık işlemi neredeyse kalmadı. Sektörde mobil şubeden yapılan EFT işlemlerinden 4,50 TL (Türk Lirası), havale işlemlerinden 1,75 TL işlem ücreti alan bankalar var. Yine mobil şubeden gerçekleştirilen ileri tarihli düzenli EFT işlemlerinden ilk gönderilen EFT'den sonra gönderilen tüm EFT'ler için 3 TL işlem ücreti alan banka da var.

Öte yandan özel bankalar içinde mobil şubelerinden aldığı EFT ücretini 7 liraya kadar yükselten bankalar da çoğunlukta.

Şubeden yapılan EFT ücretleri ise 500 bin lira üzeri paralar için 1000 lirayı buluyor. Peki müşterilerinden her kanaldan, şube veya şube dışı dijital kanallardan ücret kesen bankalar, EFT işlemleri için Merkez Bankası'na (MB) ne kadar ödemede bulunuyor?

Merkez Bankası verilerine göre bankalar EFT sistemini kullandığı MB'ye oldukça düşük rakamlarda ödeme yapıyorlar.

Merkez Bankası verilerine göre bankalar yüz binde 25 ödüyor. Bu oranlar kuruşlarla hesap ediliyor. Sektörün tüm bankaları MB'ye ödediğinin kat kat fazlasını müşterilerinden alıyor.

BAŞVURU MERCİ BDDK

Milliyet'te yer alan habere göre, özel veya kamu bankasının Merkez Bankası'na ödediği ücret tarifesine göre, banka yapılan bir EFT'den en az 2,5 TL, en fazla 238 TL alabilecek. Oysa bankalar, hem normal şube hem de mobil şubeden yapılan EFT'ten bu tutarların üzerinde ücret alıyor.

Bankalar internetten yapılan EFT para transferinin limitini düşük tutarak müşteriyi şubeden işlem yapmaya zorunlu tutuyor.

Bazı bankalar internet şubesinde 50 bin lira EFT - havale limiti koyarken, bazıları ise bu limiti 25 bin liraya kadar düşürüyor. Şubeden yapılan EFT'de ise 50 bin liraya kadar olan EFT'lerden 500 lira masraf alınıyor. Bankalar 50 bin TL üstüne 1000 liraya kadar masraf kesiyor.

Konuyu müşteri açısından ele alan bankacılık uzmanları, vatandaşları şubeden yapılan EFT'lerde mutlaka alınan masrafı kontrol etmeleri gerektiğini belirttiler.

Söz konusu masrafın azami 238 TL'yi geçemeyeceğini belirten uzmanlar, şu uyarılarda bulundu:

"Belirlenen tarifenin dışında ücret alındığında vatandaşlar mutlaka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) şikayette bulunsun."

ŞİKAYET NEREDE YOĞUNLAŞIYOR?

Son yıllarda bankaların vatandaşlardan aldığı işlem ücretlerine yönelik şikayetlerde ağırlık ATM veya dijital kanallardan yapılan EFT, çek tahsilatı ve kredi kartı işlemlerinden oluşuyor.

Örneğin banka kendi hesabına kartsız olarak 500 Türk Lirası (TL) yatırmak isteyen müşteriden 15 TL işlem ücreti kesiyor. İşlemin farkına varan vatandaş, banka şubesine gidip yapılan kesintiye itiraz ettiğinde, "Siz kartsız işlem yapmışsınız. Kartlı yapsaydınız işlem ücreti kesilmeyecekti" yanıtını alıyor. Müşteri, "Kartsız yaptım, değişen ne? Neden 15 TL kesiyorsunuz" dediğinde banka çalışanı şu sistematik yanıtı veriyor:

"Sistem sizi tanımamış. 15 TL değil, 3 TL kesmesi gerekiyordu."

Haksız kesintinin farkına varan müşteriden 5 kat fazla para alınmış.