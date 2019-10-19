'Mobil Eğitim Tırı' yarının sürücülerini bilgilendiriyor

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ile 16 Eylül 2019 tarihinde hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" il ziyaretleri kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.



Afyonkarahisar'da 6 İlkokulda öğrenim gören toplam 680 öğrenciye yönelik trafik eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği programa Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez katıldı. Program kapsamında ilk olarak Mobil Trafik Eğitim Tırı içerisine geçen öğrenciler temel trafik kurallarını trafik ekiplerinden dinledi. Vali Mustafa Tutulmaz da öğrencilerin eğitimlerini izleyerek onlara ne anladıklarını sordu. Öğrenciler verdikleri yanıtlar ile trafik kurallarını öğrendiklerini gösterdiler. Vali Mustafa Tutulmaz eğitimleri veren trafik ekiplerine ve öğrencilere teşekkür etti. Ardından Vali Mustafa Tutulmaz Zafer Meydanında oluşturulan parkurda araçlar ile verilen uygulamalı trafik eğitimini izledi.



Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve bu yılın yaya öncelikli yıl ilan edildiğini hatırlatan Vali Mustafa Tutulmaz: "Çok sayıda farklı etkinlikle trafik hususunda vatandaşlarımızı bilgilendirilme çalışması yapıyoruz. Bu eğitimlerin küçük yaştan itibaren öğrencilerimizden, çocuklarımızdan başlaması çok daha önemlidir. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı ile çocuklarımıza öncelikle trafik kuralları konusunda genel bir bilgilendirme yapılıyor, ondan sonra da oluşturulan parkurda da trafik kurallarının benimsetilmesi uygulamalı bir şekilde öğretiliyor. Bizler de benzer bir projeyi Afyon Motor sporları Merkezi'nde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Proje aşamasında olan bu çalışma ile çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmeyi hedefliyoruz" dedi.



Ölümlü Kazalarda Yüzde 24'lük Bir Düşüş Var



Vali Mustafa Tutulmaz trafik kuralları ile ilgili olarak alınan önlemler neticesinde ölümlü kazalarda büyük oranda azalma kaydedildiğini söyleyerek: "Kazalar azaldı ama hala kazalar oluyor, ölümler yaşanıyor. Fakat geçen yıllara kıyasladığımızda bu yıl Emniyet Bölgesinde meydana gelen ölümlü kazalarda yüzde 24'lük, Jandarma bölgesinde ise yüzde 35'lik bir düşme var. Aslında mevcutları da kabul etmiyoruz. Yani hiç ölüm olmasın, kurallara tam uyulsun, herkes hız sınırları ve diğer trafik kurallarına sonuna kadar uyarak sağlıklı ve güvenli bir trafikte yolculuk yapsın ve istedikleri yere sağlıklı bir şekilde ulaşsın istiyoruz. Ancak bu bir eğitim meselesi, kurallara uyma konusunda maalesef toplumumuzun bir sıkıntısı var. Sadece bu trafik alanında da değil her alanda vatandaşımızın trafik kurallarına veya diğer kurallara uymama yönünde bir alışkanlığı var. İşte bu tür eğitimlerle, etkinliklerle vatandaşımızı daha çok kurallara uyma konusunda bilinçlendiriyoruz ve bilinçlendirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA