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Mobil kanser tarama aracı Hanönü ilçesinde

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde bulunan mobil kanser tarama aracı, Hanönü ilçesinde 2 gün hizmet verecek.

18.07.2019 13:36 Mobil kanser tarama aracı Hanönü ilçesinde
Kastamonu Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde bulunan mobil kanser tarama aracı, Hanönü ilçesinde 2 gün hizmet verecek.

Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Grup Başkanı Gülhan Şekeroğlu Çotuk, AA muhabirine, 40-69 yaş kadınlara meme, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak ile 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri taramasının ücretsiz yapıldığını söyledi.
Kanserin dünyada sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada yer aldığına işaret eden Çotuk, şunları kaydetti:

"Erken teşhis sağlanarak kansere bağlı erken ölümlerin azaltılabildiği ve yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak, tarama programlarının önemi artmaktadır. Tarama programları, kanser belirtisi ve şikayetleri olmadan önce kanseri saptamaya yönelik muayene, görüntü veya laboratuvar işlemlerini içermektedir. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda tamamen iyileşme sağlanabilmekte, daha az yan etkisi olan ilaçlar veya girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir."
Kaynak: AA
Kastamonu, Hanönü, Güncel

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