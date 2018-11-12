Mobil Kanser Tarama Tırı Çerkezköy'de

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:11



12 Kasım 2018 Pazartesi 18:11

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kanser Daire Başkanlığına ait "Pembe Prenses" adlı kanser tarama tırı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi.Çerkezköy Devlet Hastanesi bahçesine konuşlandırılan tırın açılışını İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak gerçekleştirdi.Becerir, burada yaptığı açıklamada, tırın Sağlık Bakanlığı tarafından gönderildiğini belirterek, "Pembe Prenses tırımızın açılışına gelen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki tırımız Bakanlığımız tarafından gönderilmiştir. Kanserde erken teşhiste neler yapabilirizi göstermek açısından çok değerli bir tesistir. Ölüm sebepleri arasında ikinci sırada olan kanseri ne kadar erken teşhis konulursa tedavisinde de o kadar iyi sonuç alınabilir." diye konuştu.Etkinliğe, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Volkan Torun, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsa Altay, İlçe Nüfus Müdürü Gülhan Yavuz ve davetliler katıldı.