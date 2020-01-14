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Mobil Kuaför Kaş ve Döşemealtı'nda

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Torosların eteğindeki merkeze uzak mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

14.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:25Mobil Kuaför Kaş ve Döşemealtı'nda
Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Tırı, Torosların eteğindeki merkeze uzak mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Mobil Tır'ın son durağı Kaş ve ilçelerinin kırsal mahalleleri oldu. Kaş'ta 212, Döşemaltı'nda ise 154 vatandaşın saç kesimi ve bakımları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Mobil Kuaför Tır'ı Antalya'yı karış karış gezmeye, hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Kırsal bölgelerde kadın ve erkekler için hizmet veren mobil kuaförün son durağı Kaş oldu. Mobil kuaför ekipleri Kaş'ın Ortabağ, Gürsu, Doğantaş, Karadağ, Dirgenler ve Karadağ mahallerinde vatandaşlara hizmet verdi. 3 gün boyunca Kaş'ı karış karış gezen ekiplerin bu hizmetinden toplam kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk 212 kişi faydalandı.

Mobil Kuaför Döşemealtı İlçesi'nde merkeze uzak mahallelerde hizmet verdi. 154 vatandaşın saç kesimi ve bakımları yapıldı. Yaşlı bireyler ve çocukların saçları tıraş edildi. Kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde ördürdü. Kuaförler tarafından saçları kesilip, örülen kadınlar da ayaklarına gelen hizmetten memnun olduklarını ifade etti. - ANTALYA

Döşemealtı, Antalya, Kuaför, Güncel

Kaynak: İHA

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