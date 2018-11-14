Mobil Kullanıcılar İçin Gizlilik Odaklı Dns 1.1.1.1 Hizmete Girdi

14 Kasım 2018 Çarşamba 03:35



14 Kasım 2018 Çarşamba 03:35

CloudFlare Gizlilik Odaklı 1.1.1.1 DNS Hizmeti Mobil içinde Kullanımda!Mobil Kullanıcılar için Gizlilik Odaklı DNS 1.1.1.1 Hizmete Girdi. ISP'lerin Mobilde sizi izlemesinin önüne geçebilirsiniz. 1.1.1.1 DNS Hizmeti Mobil Kullanıcılar içinde hizmete girdi.Cloudflare Nisan ayında hizmete sundu ve masaüstü kullanıcılarının gizlilik ve performanslarını arttırmaya odaklı DNS Hizmeti; beklendiği gibi Mobil kullanıcılar içinde artık kullanılabilir duruma getirildi.Şirket Android ve iOS için DNS Hizmetini tek bir tuşa basarak açıp kapatan bir uygulama yayımladı.Mobil Kullanıcılar için Gizlilik Odaklı DNSAçık olduğu sürece, İnternet sağlayıcınızın web geçmişinizi izlemesini, siteleri engellemesini veya trafiği yeniden yönlendirmesini zorlaştırması bekleniyor.Hizmet ücretsiz ancak bunun pragmatik bir nedeni olabilir. Sadece Cloudflare için bir reklam mekanizmasının yanında potansiyel olarak sitelerin hızlanmasını sağlayan bir şirket zaten. Kesinlikle alternatif DNS seçenekleri vardır ve bu sadece daha büyük bir güvenlik stratejisinin bir parçasıdır.