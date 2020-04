Kaynak: AA

New York'un Queens kentindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkı mobil morglarla dolduruldu. Salgının en yoğun olarak kendisini hissettirdiği eyalette, hayatını kaybeden Amerikalıların cenazeleri morga dönüştürülmüş soğutmalı tırlarla taşınıyor.Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı ise her geçen gün artıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 56 artışla 582 bin 634'e, can kaybı 1533 artarak 23 bin 649'a ulaştı.