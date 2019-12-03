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Mobil ofis karavanı Kartepe'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Mobil Ofis karavanı 03-13 Aralık tarihleri arasında Kartepe'de hizmet verecek.

03.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:28Mobil ofis karavanı Kartepe'de
Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Mobil Ofis karavanı 03-13 tarihleri arasında 'de hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanmasına yönelik başlatılan Mobil Ofis Karavanı Kartepe ilçesinde. Mobil Ofis Karavanı paralı binişlerin kalktığı ilçede 10 gün hizmet verecek.

10 gün Kartepe'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca sunulan kart birimindeki hizmetlere destek amacıyla geliştirilen Mobil Ofis Karavanı, Kartepe ilçesinde yerini aldı. Mevcut sabit hizmet ofisleri haricinde yerinde hizmet amaçlanarak geliştirilen Mobil Ofis Karavanı, 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle paralı binişlerin kalktığı Kartepe ilçesinde vatandaşların Kocaelikart teminlerine destek amacıyla 10 gün hizmet verecek.

Kart temini ve vize işlemleri

Kartepe ilçesi Köseköy İstasyon Mahallesi yol güzergahında konuşlandırılacak Mobil Ofis Karavanı'nda, 03-13 Aralık tarihleri arasında seyahat kart talebi, indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemleri yapılacak. - KOCAELİ

Kocaeli, Kartepe, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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