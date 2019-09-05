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Mobil Okul Timleri görev başında

Mobil Okul Timleri görev başında Polis, okul çevresinde kuş uçurtmuyorİSTANBUL - Öğrencilerin uyumunu artırmak için kapılarını bugün açan okulların çevrelerinde polis, denetimlerini artırdı.

05.09.2019 09:04
Mobil Okul Timleri görev başında
Polis, okul çevresinde kuş uçurtmuyor
İSTANBUL - Öğrencilerin uyumunu artırmak için kapılarını bugün açan okulların çevrelerinde polis, denetimlerini artırdı. Okul çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.
Öğrencilerin okula uyum sağlamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan sistemle bugün okullar açıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla okul yolunu tutarken, emniyet ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle gün boyunca şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu. Araçların bagajlarını didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri de üst aramasından geçirdi ve Genel Bilgi Taraması'ndangeçirdi. Polisin bu uygulamasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, geçtiğimiz yıllarda da polisin aynı uygulamayı yaptığını ve çocuklarını okula gönderirlerken daha huzurlu olduklarını söylediler.
Mobil Okul Timleri görev başında

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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