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Mobil ptt şubesinden para çaldı, ayakkabı sayesinde yakalandı

Mobil PTT şubesinden para çaldı, ayakkabı sayesinde yakalandıKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, üzerine geçirdiği çuvalla mobil PTT şubesini soyan İsmail K.'yi (25), giydiği ayakkabı ele verdi.

02.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:06
Mobil PTT şubesinden para çaldı, ayakkabı sayesinde yakalandı
KARAMAN'ın ilçesinde, üzerine geçirdiği çuvalla mobil PTT şubesini soyan İsmail K.'yi (25), giydiği ayakkabı ele verdi. Bölgedeki kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen jandarma, İsmail K.'nin paylaştığı fotoğraftaki ayakkabısının şüphelinin giydiği ayakkabıyla aynı olduğunu tespit ederek, gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden İsmail K., adliyeye sevk edildi.
Olay, 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında Güneyyurt beldesindeki mobil PTT şubesinde meydana geldi. Kimliğini gizlemek için başına ve üstüne çuval giyen bir kişi, mobil şubenin gişe olarak kullanılan bölümünün kapağını açtı. Şüpheli, dışarıdan kasayı açmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca tırmanarak içeri girip kasadaki yaklaşık 150 lira madeni parayı alarak kaçtı. ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında aynı kişinin, PTT şubesine gelirken kimliğini gizlemek için şemsiye kullandığı ve hafif eğilerek yürüdüğünü belirledi. Şüphelinin o bölgeden biri olduğu üzerinde duran jandarma, araştırmasını bölgede oturan insanlar üzerinde yoğunlaştırdı.
Şüphelendikleri kişilerin sosyal medya hesaplarını da inceleyen jandarma, mobil PTT Şubesi'nin yakınında lokantada çalışan İsmail K.'nin sayfasında yayınladığı fotoğraftaki ayakkabısının, şüphelinin giydiği ayakkabıyla aynı olduğunu saptadı. Ardından şüphe üzerine gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden İsmail K., aynı gün o bölgedeki bir marketten de madeni para çaldığını itiraf etti. Evde yapılan aramada ayakkabısı, tanınmamak için başına ve üstüne giydiği çuval, kilitleri açtığı kazma ile şemsiyeye el konuldu.
İsmail K., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Mobil ptt şubesinden para çaldı, ayakkabı sayesinde yakalandı

Jandarma, Ermenek, PTT, Güncel

Kaynak: DHA


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