Mobil sağlık teknolojileri evlere girmeye hazırlanıyor

Mobil sağlık teknolojileri alanında Türkiye 'nin en kapsamlı zirvelerinden olan '2'nci HTLS-Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi', İstanbul 'da önemli teknolojileri geliştiren sektörün liderlerini ve alanında tanınmış sağlık profesyonellerini bir araya getirdi.Marlin Plus Sağlık ve Teknoloji tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen 'HTLS - Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi'nde, öncü teknolojileri geliştiren sektörün liderleri gelecek vizyonlarını tartışırken, inovasyon projeleri de ilk kez sektör temsilcileriyle buluştu. İstanbul'da düzenlenen zirvede, Düzenleme Kurulu adına açılış konuşmasını yapan Göksenin Aydın , "Bu Zirve, sağlık teknolojilerinde vizyon geliştirilmesi ve bir araya gelerek ortak akıl oluşturulması için önemli bir platform haline geldi" dedi.Zirvede giyilebilir sağlık teknolojileri, yapay zeka ve sağlıkta uygulanan mobil teknolojiler, kronik hastalıklarda Big Data, IoT teknolojileri gibi pek çok konu, düzenlenen oturumlarda her yönüyle masaya yatırıldı. Zirve yaklaşık 450 kişi katılım gösterdi.Memorial Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, İç Hastalıkları Endrokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Karşıdağ, Medtronic Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölge Başkanı Ayhan Öztürk, Marm Assistance Yönetim Kurulu Başkanı Berna Ataç Ökten ve Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Sur'un da yer aldığı alanında uzman pek çok isim sunumlarıyla zirveye katkı sundu."2'ncisini düzenlediğimiz HTLS zirvesi, sağlık teknolojilerinde vizyon geliştirilen önemli bir platforma dönüştü"Marlin Plus Sağlık ve Teknoloji'nin Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, Zirve Düzenleme Kurulu adına yaptığı konuşmada, sektöründe teknolojiye olan yatırımların ve ilginin giderek arttığına dikkat çekti.Göksenin Aydın, konuşmasında şunları söyledi: "Zirvenin en önemli gerçekleşme nedeni bilgi paylaşımı. Bu zirvenin, sağlık ve teknoloji endüstrisinin üreticilerinin olduğu ve yaptıklarını aktardıkları bir zirve olmasını amaçladık. Son yıllarda sıkça duyduğumuz 'mobil sağlık teknolojileri', mobil cihazlar aracılığıyla kronik hastalıklarda dahil olmak üzere medikal ölçümlerinin sağlık personeline düzenli aktarımı yapılarak daha etkin bir şekilde takibini sağlamayı içeriyor. Ayrıca sağlıklı bireyin ise iyi olma halinin sürdürülebilirliğini sağlamamıza imkan tanıyor. Kişinin 7/24 yanında olan mobil sağlık cihazları sayesinde, kişinin sağlıklı durumunun takibini yaptığı gibi acil durumlarda da sağlık kuruluşlarına uyarı yaparak hayati önem taşıyor. Bu sistemler, hastaneler açısından doğru zamanda doğru bilgi akışı sağladığı gibi sigorta şirketlerine maliyetlerini yönetebilme olanağı veriyor"."Mobil sağlık uygulamalarının önemi her geçen gün artıyor"Mobil sağlık teknolojilerinin önemine değinen Aydın, "Sürdürülebilir bir sağlık sisteminde, kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve maliyetlerin yönetilebilmesi açısından mobil sağlık uygulamalarının önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle, alanında önemli bir boşluğu doldurduğuna inandığımız Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi, sağlık ve teknoloji liderlerinin deneyimlerini paylaştıkları, gelecek vizyonlarını aktardıkları bir platforma dönüştü. HTLS'nin, bilimsel ve teknolojik olarak zenginleştirilmiş içeriklerin yer aldığı önemli bir buluşma olarak her yıl, gelişerek devam edeceğine ve sektöre yön vereceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu."Belki bundan 10 yıl sonra MR'ları da röntgenleri de evlerimizde çekiyor olacağız"Zirvede konuşan Prof. Dr. Haydar Sur, "Günümüzde tedavi olanakları baş döndürücü bir hızda artıyor. Sağlık teknolojileri, uzay teknolojilerinden sonra dünyada en hızlı artış göstererek, ikinci sırada yer alıyor. Baş döndürücü hızla kendini yeniliyor ve olağanüstü güzellikte sağlığa katkı verecek ürünler ortaya çıkıyor. Bu ürünleri kullanmak için uzmanlık ve sağlık bilincin de gelişmiş olması gerekir. Bu tarz çabalar, birliktelikler bu amaca yönelik organize ediyor. Mobil hizmetlerin, sağlık hizmetleri içinde yoğunluğunun artması da 21'inci yüzyıl sağlık hizmetlerinin önemli farklılarından biri. Belki bundan 10 yıl sonra MR'ları da röntgenleri de evlerimizde çekiyor olacağız. Bunların şu faydası var; hasta rahatı, mali olarak daha ucuz olması. Bir yandan da hastane enfeksiyon olayları var. Hastaneler sağlığa hizmet ediyor ama sağlığa tehdit eden en büyük yerler. Özellikle yaşlılar, kanser hastaları, bağışıklık sistemleri bozuk olan hastaların sık sık hastaneye gelmelerinin de ortaya çıkardığı riskler var. Mobil hizmetler bunların önüne geçecek. Mobil hizmetler, ulaşım gibi zahmetleri de ortadan kaldırarak, daha prenatal sağlık hizmeti sunmamıza olanak sağlayan 21'inci yüzyılın karakteridir. Mobil hizmetleri alırken hastaların bilinçlendirmesi önemli. Bu hizmetleri ne zaman evine çağıracağı ve hangi sinyaller olduğu zaman buna başvuracağına iyi karar verecek şekilde bilgi güçlendirilmesi yapılması lazım" açıklamasında bulundu.Giyilebilir Sağlık Teknolojileri'nden kronik hastalıklarda Big Data'ya kadar her şey konuşulduZirvede, ana konu olarak belirlenen 'Mobil Sağlık Teknolojileri/ Diyabet' başlığı altında, bu alanda geliştirilen teknolojiler, medikal ölçüm cihazları ile entegre çalışan sistemler, veri aktarım cihazları ve teknolojileri, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği, IoT platform yazılımları ve sağlıktaki yeri, gelecek sağlık teknolojileri ve inovasyon konuları ele alındı.'Giyilebilir Sağlık Teknolojileri, Robot Cerrahlar ve Uzaktan Tıp Uygulamaları', 'Yapay Zeka ile Sağlıkta Uygulanan Mobil Teknolojiler, Diyabet Teknolojilerinin Mobil Sağlıktaki Gelişimi', IoT ve Yapay Zeka Çağında Veri Avantajı ile Platform İşletimi', 'M-Sağlık Uygulamaları ile Neler Yapılabilir?', 'Kronik Hastalıklarda Büyük Veri ve DNA Analizi', 'Kişisel Verilerde Siber Güvenlik Nasıl Sağlanır?', 'Sağlıkta Dijital Çağın İş Modelleri' gibi pek çok konu başlığı zirvede ele alınan konular arasındaydı. - İSTANBUL

