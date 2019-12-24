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Mobil Sayaç Test Cihazı ile yerinde sorun tespiti

EPDK koordinatörlüğünde ELDER ve GAZBİR tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen AR-GE Çalıştayı'nda Başarı Ödülü'nü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş şirket temsilcilerine takdim etti.

24.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:52 Mobil Sayaç Test Cihazı ile yerinde sorun tespiti

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla geliştiren Enerjisa Dağıtım Şirketlerinden Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, EPDK AR-GE fonu desteği ile gerçekleştirdiği Mobil Sayaç Test Cihazı projesi ile Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. EPDK koordinatörlüğünde ELDER ve GAZBİR tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen AR-GE Çalıştayı'nda Başarı Ödülü'nü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş şirket temsilcilerine takdim etti.

Mobil Sayaç Test Cihazı ile yerinde sorun tespiti

Ayedaş ve Toroslar EDAŞ hizmet bölgesinde bulunan, hatalı ölçüm yapan elektronik sayaçların sahada tespitinin yapılması ve kayıp-kaçak oranının azaltılması amacıyla hayata geçen Mobil Sayaç Test Cihazı projesi birçok sorunun tespitine yardımcı oluyor. Proje sayesinde hatalı ölçüm yapan sayaçlar sökülmeden yerinde test edilerek hem sayaç test çalışmalarını daha kısa sürede ve daha verimli olarak gerçekleştiriyor, hem de değişim sırasındaki enerji kesintilerinin önüne geçilmiş oluyor.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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