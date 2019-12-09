Haberler » Yaşam » Mobil tandır, Batman tanıtım fuarına damga vurdu - Haberler

Mobil tandır, Batman tanıtım fuarına damga vurdu

Batman'ın simgesi olan tandır ekmeğini İstanbullulara tattırmak için tanıtım fuarında kurulan mobil tandır, alana gelen vatandaşların büyük ilgisini çekti.

09.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:43Mobil tandır, Batman tanıtım fuarına damga vurdu

'a ait doğal ürünleri sadece internet üzeri satan firma, tanıtım fuarında vatandaşların ilgi odağı oldu.

Batman'ın simgesi olan tandır ekmeğini sıcak sıcak İstanbululara tattırmak için mobil tandır yapıp istanbul fuarına götüren getirecem.com standında izdiham yaşandı.

MÜŞTERİLERİNE CANLI ALIŞVERİŞ YAPMA İMKANI SUNDU

Sadece sosyal medya üzerinden satış yapan getirecem.com standında yaşanan yoğunluktandolayı kioks ile müşterilerine canlı alışveriş yapma imkanı sundu.

ÇEVRE İLLERE AÇILMAYI PLANLIYOR

Bir yıl içinde Batman'da4 bin evin kapısını çalan firma, yakındaçevre illerde şube açmayı planlıyor.

İşte fuardan dikkat çeken kareler;


İstanbul, Batman, Yaşam, Güncel

Yaşam

Son Dakika Haberleri

10:58 Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor - Haberler
10:57 Narlıdere'nin İlk ve Tek Rezidans Projesi Koru Narlıdere, Sign of the City Awards Finalistleri Arasında! - Haberler
10:54 Bağdat'ta askeri üsse füze saldırısı: 6 yaralı - Haberler
10:53 Tayfur Kurt hayatını kaybetti - Haberler
10:53 Traktör 20 metrelik şarampole uçtu; 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
10:18 Ahşap ustası, 25 yıldır yaptığı mesleğini çocuklara adadı - Haberler
10:05 Kocaeli'de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
10:03 AK Parti'de 9 il, 40 ilçe başkanı görevi bıraktı - Haberler
09:58 Erdoğan'ın "Kalemini kırarız" dediği isim: AK Parti'den istifa etmeyeceğim - Haberler
09:40 Erdoğan'ın masasındaki ankete göre kararsızlar seçimin kaderini belirleyecek - Haberler
9.12.2019 11:01:24