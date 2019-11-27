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Mobil trafik eğitim tırı Aydın'da

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla yola çıkan "Mobil trafik eğitim tırı" Aydın'a geldi.

27.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:04Mobil trafik eğitim tırı Aydın'da
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla yola çıkan "Mobil trafik eğitim tırı" 'a geldi.
Mobil trafik eğitim tırı, ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nun bahçesine park edildi.
Burada öğrencilere tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta, trafik eğitimi verildi.
Trafik kurallarına ilişkin özel olarak hazırlanan görüntüleri de izleyen öğrenciler, trafikle ilgili çeşitli sorular sordu. Öğrenciler daha sonra bahçeye kurulan özel parkurda akülü araç kullandı.
Trafik polislerinin hataları konusunda uyardığı öğrenciler, karşılaşabilecekleri durumları tecrübe etti.

milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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