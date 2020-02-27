Haberler » Güncel » Mobil trafik eğitim tırı, Batman'da - Haber

Mobil trafik eğitim tırı, Batman'da

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, Batman'a geldi.

27.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:30

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, 'a geldi.

Kente ulaşan eğitim tırı, Valilikteki açık otoparkta faaliyete başladı.

Bin 500 ilkokul öğrencisine yönelik 3 günlük program çerçevesinde tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Öğrencilere tır içerisinde trafik kuralları ile trafikte dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verildi.

Vali Hulusi Şahin, ilde bin 500 öğrenciye eğitim verileceğini belirterek, trafik eğitimiyle yeni nesilleri çok daha bilinçli yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Şahin, Batman'da sabit bir trafik parkı oluşturmak için çalışma yaptıklarını aktardı.

Şahin, bu eğitimlerin yıl boyunca okullarda verilmesini planladıklarını kaydetti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Trafik Şube Müdürü Ömer Faruk Gökçek, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Mobil trafik eğitim tırı, Batman'da

İçişleri Bakanlığı, Batman, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:38:53