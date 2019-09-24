Haberler » Güncel » Haber

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bolu'dan yola çıkacak

Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" yarın Bolu'dan yola çıkacak.

24.09.2019 15:06
Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" yarın Bolu'dan yola çıkacak.
İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından belirlenen program çerçevesinde yarın Bolu'dan yola çıkarak Türkiye'yi dolaşacak eğitim tırının, 81 ilde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşması hedefleniyor.
İki bakanlık arasında "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü"nün imzalanmasının ardından eğitim tırı, 25-26 Eylül tarihlerinde Bolu'da faaliyet gösterecek.
Bolu Kent Meydanı'nda yarın başlayacak eğitim, 26 Eylül'de yapılacak programın ardından sona erecek.
Eğitim tırı, gittiği her ilde 2 gün kalacak şekilde Türkiye'yi dolaşacak.

Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:33 Son Dakika: BM Genel Sekreteri: Körfez'de savaş olabilir
16:32 Işık'ta Akademik Yıl Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İlk Dersiyle Başladı
16:32 Güdül Emniyet Müdürü Bozkurt'tan veda yemeği
16:32 Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu
16:32 Tarsus'ta üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere şehir turu
16:31 - İsrail Güçleri Evinin Yıkılmasına Tepki Gösteren Filistinli Aileye Saldırdı
16:31 TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü -...