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"Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile Havza'da öğrencilere eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Havza'ya getirildi.

27.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:40
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında "Mobil Trafik Eğitim Tırı" 'ya getirildi.
Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan tırda öğrencilere mobil sınıfta trafik, yaya, yaya geçitleri konularında eğitim verildikten sonra trafik müfettişi kimlikleri dağıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile Havza Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri eşliğinde özel hazırlanan trafik parkurunda öğrenciler, araç kullanarak pratik trafik eğitimi de aldı.
Eğitime çalışmalarına katılarak bilgi alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, eğitimin çocuk yaşta verilmesinin önemine dikkati çekerek, "Çocukların trafik bilinci kazanması ve trafikle ilgili bilgi sahibi olmaları düşüncesiyle bu eğitimler veriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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