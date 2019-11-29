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Mobil Trafik Eğitim Tırı Ordu'da

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan Mobil Trafik Eğitim Tırı Ordu'ya geldi.

29.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:50Mobil Trafik Eğitim Tırı Ordu'da
Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan Mobil Trafik Eğitim Tırı 'ya geldi.

ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'na konuşlandırılan Mobil Trafik Eğitim Tırı, 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verecek.

Vali Seddar Yavuz da Mobil Trafik Eğitim Tırını ziyaret ederek, öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı trafik eğitimini yerinde inceledi. Verilen eğitimler ve yapılan uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mobil Trafik Eğitim Tırının sunduğu teorik ve uygulamalı trafik eğitimlerine katılan öğrencilerle de sohbette bulunan Vali Seddar Yavuz, uygulamanın öğrenciler üzerinde çok etki bıraktığını söyledi. - ORDU

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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