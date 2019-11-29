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"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Ordu'ya geldi

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Ordu'ya geldi.

29.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:44
genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" 'ya geldi.
İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Tayfun Gürsoy Parkı'nda faaliyetine başladı.
İlkokul öğrencilerine yönelik iki günlük program çerçevesinde tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.
Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.
Uygulamalı eğitimde, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ile eğitim tırını ziyaret etti.
Öğrencilere verilen eğitimleri izleyen Yavuz, uygulama hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Trafik eğitimlerine de katılan Yavuz, uygulamanın öğrenciler üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Türkiye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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