Haberler » Güncel » 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Samsun'da - Haber

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Samsun'da

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Samsun'da.

28.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:05
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla 'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" 'da.

Kente gelen trafik eğitim tırı, Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandı ve öğrencilere tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta, trafik eğitimi verildi. Trafik kurallarına ilişkin özel olarak hazırlanan videoları da izleyen öğrenciler, trafikle ilgili eğitimler aldı. 'Trafik Dedektifi' olmaya aday öğrenciler müzik eşliğinde özel trafik dansını sergiledi. Öğrenciler daha sonra meydana kurulan özel parkurda pedallı araç kullandı. Mobil tır içerisinde öğrendikleri trafik kurallarının teorik bilgilerini pratiğe döken öğrenciler oldukça mutluydu. Polis memurları öğrencilere yaptıkları hataları anında ve olay yerinde söyleyerek onların bilinçlenmesini sağladı.

Mobil Eğitim Tırı saat 16.00'ya kadar Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. - SAMSUN

milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:16 Kahramanmaraş'ta 34 düzensiz göçmen yakalandı
13:16 Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi
13:15 Güney Afrika'da tren vagonları alev alev yandı
13:15 Bakan Kurum, Arnavutluk'taki depremle ilgili konuştu
13:11 Bakan Kurum, Arnavutluk'taki depremle ilgili konuştu
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 13:17:50