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"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Samsun'da

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Samsun'a geldi.

28.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:51
genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" 'a geldi.
İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan, "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.
Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra trafik polisleri eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşılan tehlikeli durumlar da anlatıldı.
Eğitime katılan Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, çocuklara hediyeler verdi.
Urhal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklardaki trafik bilincini artırmayı amaçladıklarını belirterek, onlara küçük yaşta temel alışkanlıkları kazandırmanın önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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