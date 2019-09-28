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Mobil Trafik Eğitim tırına çocuklardan yoğun ilgi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'ya gelen Mobil Trafik Eğitim tırını inceleyerek bilgi aldı.

28.09.2019 16:14Mobil Trafik Eğitim tırına çocuklardan yoğun ilgi
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'ya gelen Mobil Trafik Eğitim tırını inceleyerek bilgi aldı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ülke genelinde uygulanan trafik eğitimlerinin bir ayağı olan Mobil Trafik Eğitim tırı, ülkeyi geziyor. Gezi kapsamında Sakarya'ya gelen tır demokrasi Meydanında kuruldu. Tır'a çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir inceledi. Vali Nayir inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Okullarımızda da bu eğitimi veriyoruz. Okullarımızda öğretmenlerimiz tarafından ve Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından bu eğitim veriliyor ama bu tür bir eğitim daha cazip geliyor çocuklara çünkü burada kendilerinin kullanabilecekleri araçlar var hem çocuklarımıza trafikte uyması gereken kurallar öğretilmiş oluyor. İnşallah bu faaliyetlerden, bu eğitimlerden olumlu sonuç almayı bekliyoruz. Basınımızın da göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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