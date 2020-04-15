Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Mobil Wi-Fi Cihazları Koronavirüs Sonrasında Satış Rekorları Kırdı

Mobil Wi-Fi cihazları koronavirüs sonrasında patlama yaptı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye çok dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili uzmanlar sık sık uyarılarda bulunurken, çoğu şirket personellerini evden çalışmaya yöneltti.

15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
Mobil Wi-Fi Cihazları Koronavirüs Sonrasında Satış Rekorları Kırdı
Mobil Wi-Fi cihazları koronavirüs sonrasında patlama yaptı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye çok dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili uzmanlar sık sık uyarılarda bulunurken, çoğu şirket personellerini evden çalışmaya yöneltti. Evden çalışmanın artması nedeniyle pek çok kişi, seyahat için tercih edilen mobil wi-fi cihazlarına yönelmeye başladı. Özellikle sık sık seyahat eden kişiler ya da sabit internet hattı alanında bulunmayan kişilerin tercih ettiği mobil wi-fi cihazları, içerisine data hattı bulunan bir sim kart yerleştirilerek internet erişimini mümkün kılıyor. Ev ve ofis kablosuz ağ ekipmanları şirketi olan TP-Link ülke müdür yardımcısı Ali Dinçer, MiFi cihazlarında, geçtiğimiz ay içerisinde normalin çok üzerinde bir taleple karşılaştıklarını belirtti. Corona virüsü nedeniyle eğitime evden devam edilmesinin, evden çalışmanın artmasının mobil wi-fi cihazlarına talebin artmasında çok büyük etkisi olduğunu düşündüklerini ifade eden Dinçer, evinde interneti olmayan ya da kotalı interneti bulunan personellerin çok daha rahat hizmet verebilmesi için en hızlı çözümün mobil data hattı sağlamak olduğunu belirtti.

Mobil Wi-Fi cihazları koronavirüs sonrasında neden çok satılmaya başlandı?

İki tip mobil wi-fi cihazı bulunduğunu dile getiren Dinçer, müşterilerine hem taşınabilir MiFi cihazlarıyla hizmet verdiklerini hem de sabit bağlantı ya da sim kart desteği takılarak 4G yönlendiriciler ile hizmet verdiklerini sözlerine ekledi. Mart ayı içerisinde her iki tip mobil wi-fi cihazlarına talepte yoğun şekilde artış kaydedildi.

Sim kart destekli cihazlara talebin artmasının, kişilerin evde bulunan sabit internet bağlantılarını yedekleme isteğinden kaynaklanabileceği yorumunu yapan Ali Dinçer, evden çalışan kişilerin ya da evden eğitim gören, veren kişilerin internet kaynaklı bir kayıp yaşamamak adına böyle bir yol izleyebileceğini belirtti. Küçük boyutları ve her yere kolay taşınabilme özelliği ile özellikle sık seyahat eden kişiler tarafından ağırlıklı olarak tercih edilen MiFi cihazlarının bir tanesi, ortalama 10 kişiye ya da cihaza internet desteği sağlayabilme özelliğine sahip. Sim kart destekli MiFi cihazı ise 32 kişiye ya da cihaza kadar internet desteği sağlayabiliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Haberler ›› Teknoloji ››Mobil Wi-Fi Cihazları Koronavirüs Sonrasında Satış Rekorları Kırdı - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

14:54: Yumurta fabrikasında çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu - Haberler 14:53: Crysis 4 Geliştirilmeye Başlanmış Olabilir! İşte O İş İlanı Açıklaması - Haberler 14:53: Lionsgate Filmleri YouTube'dan Ücretsiz İzlenebilecek - Haberler 14:53: Koronavirüs Nedeniyle Oyuncak Kamyon ile Fatura Tahsilatı Yapılıyor - Haberler 14:53: Cedi Osman LoL Sahnesinde Efsane İsim Thaldrin'le Maça Çıkacak - Haberler 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi - Haberler 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu