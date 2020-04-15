Mobil Wi-Fi Cihazları Koronavirüs Sonrasında Satış Rekorları Kırdı
Mobil Wi-Fi cihazları koronavirüs sonrasında patlama yaptı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye çok dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili uzmanlar sık sık uyarılarda bulunurken, çoğu şirket personellerini evden çalışmaya yöneltti.
15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
Mobil Wi-Fi cihazları koronavirüs sonrasında neden çok satılmaya başlandı?
İki tip mobil wi-fi cihazı bulunduğunu dile getiren Dinçer, müşterilerine hem taşınabilir MiFi cihazlarıyla hizmet verdiklerini hem de sabit bağlantı ya da sim kart desteği takılarak 4G yönlendiriciler ile hizmet verdiklerini sözlerine ekledi. Mart ayı içerisinde her iki tip mobil wi-fi cihazlarına talepte yoğun şekilde artış kaydedildi.
Sim kart destekli cihazlara talebin artmasının, kişilerin evde bulunan sabit internet bağlantılarını yedekleme isteğinden kaynaklanabileceği yorumunu yapan Ali Dinçer, evden çalışan kişilerin ya da evden eğitim gören, veren kişilerin internet kaynaklı bir kayıp yaşamamak adına böyle bir yol izleyebileceğini belirtti. Küçük boyutları ve her yere kolay taşınabilme özelliği ile özellikle sık seyahat eden kişiler tarafından ağırlıklı olarak tercih edilen MiFi cihazlarının bir tanesi, ortalama 10 kişiye ya da cihaza internet desteği sağlayabilme özelliğine sahip. Sim kart destekli MiFi cihazı ise 32 kişiye ya da cihaza kadar internet desteği sağlayabiliyor.
Kaynak: Tamindir
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