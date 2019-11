Mobilefest İstanbul "5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış Paneli"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, gelecek 5 yılda gelişmiş ülkelerde yüzde 50'nin üzerinde kişinin şebekeye bağlı bir cihazla yaşayacağını belirterek, "Önümüzdeki 5 yılda 5G hizmeti alan 1,5 milyara yakın tüketici olacak. Bunların çoğunluğu bilgisayar kullanmayacak." dedi.Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan mobil uygulama fuarı "Mobilefest İstanbul "un ikinci gününde düzenlenen "5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış Paneli"nde konuşan Erkan, telekom sektörünün de 5G ile beraber kabuk değiştirdiğini söyledi.Erkan, 5G teknolojisinin gelecek 10 yılda 4,3 trilyon dolarlık bir değer oluşturacağını aktararak, bu durumun da sektörlere değer katacağını anlattı.Gelecek 5 yılda gelişmiş ülkelerde yüzde 50'nin üzerinde kişinin şebekeye bağlı bir cihazla yaşayacağını dile getiren Erkan, "Önümüzdeki 5 yılda 5G hizmeti alan 1,5 milyara yakın tüketici olacak. Bunların çoğunluğu bilgisayar kullanmayacak. Sadece mobil cihazlarıyla her ne yapıyorlarsa yapmaya devam edecekler." diye konuştu.Erkan, rekabette öne çıkmak için hangi teknolojiye yatırım yapılırsa yapılsın bulut teknolojilerine yatırımın öne çıktığını belirterek, "İnsanlar bilgisayarları ceplerinde taşıyor. O deneyime uygun çözümler de üretmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.Bilgi ve eğitimin çok değerli olduğuna işaret eden Erkan, bulut teknolojilerinin mutlaka desteklenmesi ve kitlelere ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi."Girişimcilerin global problemlere çözüm araması gerekiyor"Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da 5G'de esas gelişmenin nesnelerle etkileşim konusunda olacağını belirterek, "5G'nin temel vaadi olan daha yüksek hızlar, daha geniş kapasite ve çok daha düşük gecikme süreleri, mobil şebekelerin yarattığı servis ve uygulamaların artan ihtiyaçlarını karşılayacak ve haberleşme teknolojilerini hayatın her alanına genişleterek her nesneye haberleşme yeteneğini kazandıracak." diye konuştu.5G ile birlikte, makineler ve araçların da artık birbirleriyle etkileşim içine girebileceğini vurgulayan Önal, "Bu özelliklerin endüstrinin kullanımına sokulması ve bunların etrafında gerçekleşecek yeni bir uygulama portföyü ile tabiri caizse oyunun kuralları yeni baştan yazılacak." dedi.Önal, 5G teknolojisinin yeni iş alanlarının açılmasına imkan tanıyacağını aktararak, "Genç girişimcilerimiz 5G'yi bir platform olarak görecek ve bu platformun üzerine dikey ve yatay yeni uygulamalarını ekleme fırsatı elde edebilecekler." bilgisini verdi.Önal, şunları söyledi:"Örneğin, 5G ile beraber kendi şebekemiz sanallaşacak ve yazılım tabanlı hale gelecektir. Yani bu zamana kadar kapalı kutular içinde olan şebekenin fonksiyonları veri merkezlerinde bir yazılıma dönüşecektir. Zaman içinde 5G şebeke uygulama pazarları ortaya çıkacaktır. Örneğin; bizim bir baz istasyonumuzun bir fonksiyonunu yazıp uygulama pazarına koyduğunu görüyor olacağız. Aynı şekilde, veri işleme kural ve koşullarına bağlı kalarak bizim üzerimizden geçen bilgiyi işleyip değer kazandıran girişimciler de göreceğiz."Girişimcilere önerilerde de bulunan Önal, "Öncelikle girişimcilerin lokalden çıkıp globale dokunabilmesi için global problemlere çözüm araması gerekmektedir. Bu süreçte bir yandan kendilerini ve iş ilişkilerini geliştirmeleri bir taraftan da bir problemin pazar değerini hesaplayabilecek finansal bilgi ile kendilerini donatabilmeleri önemlidir. Teknoloji, dalgalar ile gelmektedir. Bir sonraki dalgayı kestirebilmek girişimcinin ödevidir." yorumunu yaptı.Risk yatırımcısının da bir sonraki dalganın ne olacağını 5 sene önceden gören kişi olduğunu dile getiren Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eğer bir şeyin adı konulmuşsa, örneğin, siz en az beş sene geriden geliyorsunuz. Adı konulmamış ihtiyaçları önceden kestirerek tam ihtiyaç olacağı zaman ürün ve servisle hazır olmak gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Sektörel olarak ele alacak olursak, girişimcilerin 5G ile gelecek yeni iş alanlarına şimdiden hazırlık yapmalarını öneriyorum. Çünkü eğitim, sağlık, finans, otomotiv, tarım, oyun gibi alanlarda kullanılmaya başlanan yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, blok zinciri, makine öğrenmesi ve bulut teknolojilerinde kendilerini donanımlı hale getiren girişimciler, gelecek bu yeni döneme bir adım önde girecek.Girişimcilerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli konu da risk ile kucaklaşmak. Burada demek istediğim, değişime karşı koymamak ve risk almaktan kaçınmamak. Tabii ki risk alırken atacağınız adımları da düşünmeden, karşılaşabileceğiniz sonuçları tartmadan da atın demek istemiyorum. Sadece yeni, daha önce yapılmamış bir projeye ya da çalışmaya atılırken cesaretle hareket ederseniz ve kendinize güvenerek fikirlerinizi kanıtlamaya gayret edersiniz, atıldığınız her alanda başarıya ulaşacağınızı bilin."Girişimcilerin başarısız olmaktan korkmamaları gerektiğine dikkati çeken Önal, "Aksine ne kadar fazla hata yaparsanız o kadar fazla bilgi ve deneyim sahibi olursunuz. Başarılı bir girişimci olmanın asıl sırrı parlak bir fikre sahip olmak ya da üstün zekalı olmak değil, her bir başarısızlığınızdan bir ders çıkarabilmektir." şeklinde konuştu."5G'nin en görünür etkisi perakende ya da tüketici bazında değil, işletme bazında olacak"Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise bir ülkede teknoloji benimsendiği zaman büyük girişimlerin söz konusu olduğunu belirterek, Türkiye'de çok dinamik ve dijitale meraklı bir pazar bulunduğunu söyledi.Deegan, 5G'yi başlatmadan önce Türkiye'de bir ekosistem oluşturulması için çalışılması gerektiğini belirterek, bununla ilgili bazı regülasyonlara ihtiyaç duyulacağını, spektrumun belirlenmesinin gerekeceğini ve endüstri içinde 5G'nin nasıl konumlanacağını belirlenmesi gerektiğini anlattı.5G'nin en görünür etkisinin perakende ya da tüketici bazında değil, işletme bazında olacağını aktaran Deegan, "Çünkü çözümlerimiz değişecek. Bütün endüstrilerde çeşitli çözümler sunuluyor. Bu aşamaya geldiğimizde çok daha somut, hızlı ve gelişmiş bir yöntemle gitmemiz gerekiyor. Dinamik ve heyecan verici bir endüstrideyiz, dinamik bir ülkedeyiz. Bunun kombinasyonu 5G'yi bizim için büyük bir fırsata dönüştürüyor." şeklinde konuştu.Deegan, girişimcinin başarılı olmak için müşteri deneyimine odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Müşterinin dijital deneyiminin mükemmel olması çok önemli. Müşteri deneyimin ne olduğuna çok iyi odaklanmanız lazım. Dijital çağda bizi farklı kılan bu olacaktır. İnsanlar her şeyi aplikasyon kullanarak yapıyorlar. Bu yüzden bu uygulamanın deneyiminin çok iyi olması önemli. Obsesif bir şekilde kaliteye önem vermemiz lazım. O zaman başarılı olabiliriz." ifadelerini kullandı.Girişimcilere önerilerde de bulunan Deegan, "Fikirlerinizi geliştirmeye devam edin, asla pes etmeyin. Türkiye fırsatlar ülkesi. 5G sizler için büyük bir fırsat penceresi açacak. Ürünlerinizi uluslararası düzeye getirmek için büyük bir fırsat. Mutlaka inovasyona devam edin. Tüm girişimcilere mesajım şudur; müşteri deneyiminize dikkatli bir şekilde odaklanın. Rekabetçi bir dünyadayız. Kendinizi ancak bu şekilde farklı hale getirebilirsiniz." diyerek sözlerini tamamladı.