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Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Mobilya atölyesinde korkutan yangınKARAMAN - Karaman'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

09.10.2019 03:30
Mobilya atölyesinde korkutan yangın
KARAMAN - Karaman'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 23.45 sıralarında Hamdiye Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde küçük çaplı hasar oluşurken, itfaiye yaptığı incelemede şase yapan elektrik kablosunun yandığını tespit etti.
Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Murat Erat, Karaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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